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Президент и генеральный менеджер Голден Стэйт Уорриорз покинул команду
У специалиста заканчивается контракт
Боб Майерс принял решение покинуть пост президента и генерального менеджера "Голден Стэйт Уорриорз", пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
"Просто пришло время" — объяснил решение Майерс.
Напомним, что Боб Майерс работал в "Уорриорз" на протяжении девяти последних сезонов, в течение которых команда четырежды становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а сам Майерс дважды признавался лучшим руководителем.
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