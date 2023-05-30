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Президент и генеральный менеджер Голден Стэйт Уорриорз покинул команду

Баскетбол
(1 голосов)

У специалиста заканчивается контракт

Президент и генеральный менеджер Голден Стэйт Уорриорз покинул команду

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Боб Майерс принял решение покинуть пост президента и генерального менеджера "Голден Стэйт Уорриорз", пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

"Просто пришло время" — объяснил решение Майерс.

Напомним, что Боб Майерс работал в "Уорриорз" на протяжении девяти последних сезонов, в течение которых команда четырежды становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а сам Майерс дважды признавался лучшим руководителем.

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В статье: Голден Стейт Уорриорз
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