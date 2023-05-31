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Аналитики оценивают вероятность победы Майами Хит в финале НБА в 11%

Баскетбол
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По их мнению вероятность победы Денвера очень высока

Аналитики оценивают вероятность победы Майами Хит в финале НБА в 11%

Новина українською

Аналитики ESPN определили вероятность победы команд "Майами Хит" и "Денвер Наггетс" в финале Национальной баскетбольной лиги. По их мнению, победу в чемпионате с наибольшей вероятностью одержат "Наггетс" — 89%, "Майами" имеет лишь 11%.

Напомним, "Наггетс" победили "Лейкерс" со счётом 4-0. Лучшим игроком по итогам серии стал сербский центровой Никола Йокич, получивший награду имени Мэджика Джонсона.

В ночь на 30 мая в седьмой игре финала Восточной конференции "Майами" выиграл со счётом 103:84 у "Бостон Селтикс" и вышел в финал НБА

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В статье: Майами Хит Денвер Наггетс
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