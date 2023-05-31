Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аналитики оценивают вероятность победы Майами Хит в финале НБА в 11%
По их мнению вероятность победы Денвера очень высока
Аналитики ESPN определили вероятность победы команд "Майами Хит" и "Денвер Наггетс" в финале Национальной баскетбольной лиги. По их мнению, победу в чемпионате с наибольшей вероятностью одержат "Наггетс" — 89%, "Майами" имеет лишь 11%.
Напомним, "Наггетс" победили "Лейкерс" со счётом 4-0. Лучшим игроком по итогам серии стал сербский центровой Никола Йокич, получивший награду имени Мэджика Джонсона.
В ночь на 30 мая в седьмой игре финала Восточной конференции "Майами" выиграл со счётом 103:84 у "Бостон Селтикс" и вышел в финал НБА
Популярное сейчас
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Кто выиграет Лигу Европы? Прогноз на финал от Роберто Моралеса
- Бензема предложили 200 млн, Аякс покинула легенда, Реал не выкупит игрока Шахтера. Главные новости за 30 мая
- Президент и генеральный менеджер Голден Стэйт Уорриорз покинул команду
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО