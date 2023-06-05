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Никола Йокич стал автором очередного достижения в плей-офф НБА

Баскетбол
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Никола Йокич стал автором очередного достижения в плей-офф НБА

Фото: Fox Trending

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В Денвере (США) прошел второй матч финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимает "Майами Хит".

Центровой "Денвера" Никола Йокич стал первым центровым в истории плей-офф НБА с 500+ очками и 100+ передачами за конкретный розыгрыш.

В этом плей-офф 28-летний баскетболист принял участие в 16 играх, набирая в среднем 29,8 очка, 13,1 подбора и 10,5 передачи.

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В статье: Никола Йокич Денвер Наггетс
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