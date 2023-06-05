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Денвер проиграл все матчи плей-офф, в которых Йокич набирал более 40 очков
Интересный факт
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Денвере (США) состоялся первый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Майами Хит". Встреча завершилась победой гостей со счётом 111:108.
Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл американский разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе тоже дабл-дабл: 18 очков, четыре передачи и десять подборов.
Таким образом, "Денвер" проиграл каждый свой матч в текущем плей-офф, в котором Йокич набирал более 40 очков.
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