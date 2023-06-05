Денвер проиграл все матчи плей-офф, в которых Йокич набирал более 40 очков

В Денвере (США) состоялся первый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Майами Хит". Встреча завершилась победой гостей со счётом 111:108.

Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл американский разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе тоже дабл-дабл: 18 очков, четыре передачи и десять подборов.

Таким образом, "Денвер" проиграл каждый свой матч в текущем плей-офф, в котором Йокич набирал более 40 очков.