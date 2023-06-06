Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Лейкерс отказались вступать в борьбу за топового разыгрывающего
Команда намерена сохранить костяк
Фото: NBC News
Инсайдер НБА Брайан Уиндхорст опроверг слухи об интересе "Лос-Анджелес Лейкерс" к разыгрывающему Кайри Ирвингу, отметив, что калифорнийцы нацелены на сохранение основы команды.
"Я не думаю, что они собираются бороться за Кайри. Они попытаются сохранить в составе своих основных игроков. Реальный вопрос в том, переподпишут ли они Расселла? И если да, то какой контракт они с ним заключат? Потому что они больше не будут платить ему $ 30 млн. И если они не договорятся о новом контракте, кто станет другим вариантом на роль разыгрывающего? Это большой вопрос", — приводит слова Уиндхорста Bleacher Report со ссылкой на ESPN US.
Напомним, ранее появились сообщения о заинтересованности Ирвинга в воссоединении с бывшим партнёром по «Кливленд Кавальерс» Леброном Джеймсом.
Популярное сейчас
- "Нет-нет, пока нет", - Маркевич отказался брать Селезнева в Карпаты
- Ребров окончательно определился с тренерским штабом в сборной Украины
- Элина Свитолина - Арина Соболенко: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Никола Йокич повторил достижение Леброна Джеймса
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО