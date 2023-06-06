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В Лейкерс отказались вступать в борьбу за топового разыгрывающего

Баскетбол
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Команда намерена сохранить костяк

В Лейкерс отказались вступать в борьбу за топового разыгрывающего

Фото: NBC News

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Инсайдер НБА Брайан Уиндхорст опроверг слухи об интересе "Лос-Анджелес Лейкерс" к разыгрывающему Кайри Ирвингу, отметив, что калифорнийцы нацелены на сохранение основы команды.

"Я не думаю, что они собираются бороться за Кайри. Они попытаются сохранить в составе своих основных игроков. Реальный вопрос в том, переподпишут ли они Расселла? И если да, то какой контракт они с ним заключат? Потому что они больше не будут платить ему $ 30 млн. И если они не договорятся о новом контракте, кто станет другим вариантом на роль разыгрывающего? Это большой вопрос", — приводит слова Уиндхорста Bleacher Report со ссылкой на ESPN US.

Напомним, ранее появились сообщения о заинтересованности Ирвинга в воссоединении с бывшим партнёром по «Кливленд Кавальерс» Леброном Джеймсом.

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В статье: Кайри Ирвинг Лос-Анджелес Лейкерс
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