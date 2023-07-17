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Стефен Карри стал победителем турнира по гольфу

Баскетбол
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+1 титул в копилку

Стефен Карри стал победителем турнира по гольфу

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Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри стал чемпионом благотворительного турнира по гольфу American Century.

В последний день соревнований Карри возглавлял таблицу лидеров с отрывом в четыре очка, ближе к финалу стал отставать от теннисиста Марди Фиша. Благодаря удачному удару титул завоевал именно Стефен.

Стоит отметить, что Карри стал вторым баскетболистом, побеждавшим на American Century.

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В статье: Стефен Карри
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