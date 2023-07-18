Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефен Карри рассказал, какой рекорд планирует побить в новом сезоне
Желаем удачи баскетболисту
фото - Getty Images
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри прокомментировал рекорд в конкурсе трёхочковых бросков НБА среди мужчин и женщин. Напомним, что его установила баскетболистка "Нью-Йорк Либерти" Сабрина Ионеску. Девушка набрала 37 очков, промахнувшись лишь два раза.
"Я должен пойти за рекордом Сабрины. Просто безумие, что ей удалось набрать 37 очков во время уикенда Матча всех звёзд в женской НБА. Этот вопрос точно должен быть решён", — сказал Карри в интервью ESPN US.
Напомним, до успеха Ионеску мужской рекорд по количеству набранных очков в указанном конкурсе удерживал как раз Карри с Тайризом Халибёртоном, — по 31 очку у каждого.
Популярное сейчас
- Ультрас Шахтера: Гай - русский черт
- Жена Степаненко: Когда Месси перешел в Майами, все звонили, просили через Кривцова футболки
- Два потенциальных новичка Шахтера присутствуют на товарищеском матче против Аякса
- Леброн Джеймс выбрал новый игровой номер
- Красотка дня. Прекрасная жена нового звездного партнера Цыганкова в Жироне. ФОТО
- Красотка дня. Горячая жена дорогостоящего новичка Днепра-1 Максима Третьякова. ФОТО