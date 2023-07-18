Стефен Карри рассказал, какой рекорд планирует побить в новом сезоне

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри прокомментировал рекорд в конкурсе трёхочковых бросков НБА среди мужчин и женщин. Напомним, что его установила баскетболистка "Нью-Йорк Либерти" Сабрина Ионеску. Девушка набрала 37 очков, промахнувшись лишь два раза.

"Я должен пойти за рекордом Сабрины. Просто безумие, что ей удалось набрать 37 очков во время уикенда Матча всех звёзд в женской НБА. Этот вопрос точно должен быть решён", — сказал Карри в интервью ESPN US.

Напомним, до успеха Ионеску мужской рекорд по количеству набранных очков в указанном конкурсе удерживал как раз Карри с Тайризом Халибёртоном, — по 31 очку у каждого.