Лучший центровой Суперлиги продлил контракт с Будивельником

Баскетбольный клуб "Будивельник" (Киев) сообщил о продлении контракта с Максимом Сандулом.

В предыдущем сезоне центровой приносил команде в среднем 11,3 очка, делал 11,0 подборов и 2,4 передачи.

Максим был признан лучшим центровым Суперлиги, получив награду имени Александра Белостенного. До возвращения в "Будивельник" Максим играл за "Тернополь", "Запорожье", "Киев-Баскет" и другие коллективы.