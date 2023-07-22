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Лучший центровой Суперлиги продлил контракт с Будивельником

Баскетбол
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Хорошая новость для команды

Лучший центровой Суперлиги продлил контракт с Будивельником

ФБУ

UA-Футбол
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Баскетбольный клуб "Будивельник" (Киев) сообщил о продлении контракта с Максимом Сандулом.

В предыдущем сезоне центровой приносил команде в среднем 11,3 очка, делал 11,0 подборов и 2,4 передачи.

Максим был признан лучшим центровым Суперлиги, получив награду имени Александра Белостенного. До возвращения в "Будивельник" Максим играл за "Тернополь", "Запорожье", "Киев-Баскет" и другие коллективы.

Напомним, что сегодня сборная Украины по волейболу будет соревноваться за выход на чемпионат Европы 2024.

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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