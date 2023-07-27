Ягупова: Сегодня об Украине и нашем флаге нужно думать всем

Лидер женской сборной Украины и одна из лучших баскетболисток мира - Алина Ягупова проводит лето в Украине.

Капитан сборной Украины, которая недавно подписала соглашение с турецкой "Чукуровой", сейчас находится в небольшом городе Городище Черкасской области.

"Честно скажу, раньше я не видела себя уже этом виде спорта, - говорит Алина. Но сегодня так надо, сегодня об Украине и нашем флаге нужно думать всем. Ребята о нас думают на передовой, а каждый из тех, кто в тылу должна максимально помогать стране, как может и умеет, где бы мы ни были - это наша Родина и даже в войну мы должны возвращаться сюда и помогать.

Могу только поблагодарить президента Федерации Баскетбола - Михаила Бродского за то, что он делает для украинского баскетбола. С уверенностью скажу, что он всегда интересуется во всех процессах сборной лично. Я реально удивилась, когда в Городище, где я сейчас, через дорогу от моего дома увидела баскетбольный щит с логотипом ФБУ. Для понимания, это населенный пункт в 13 тысяч жителей. Мне приятно констатировать тот факт, что даже в глубинках Украины такое сделано для людей и, прежде всего, детей".