Стефен Карри назвал тройку самых жестких защитников

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри назвал тройку самых жёстких защитников в Национальной баскетбольной ассоциации.

В эту тройку вошли: Джру Холидэй, Тони Аллен и Метта Сэндифорд-Артест.

В прошлом сезоне Карри принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,4 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.