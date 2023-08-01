Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефен Карри назвал тройку самых жестких защитников
В топ-3 вошел и защитник Джру Холидэй
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри назвал тройку самых жёстких защитников в Национальной баскетбольной ассоциации.
В эту тройку вошли: Джру Холидэй, Тони Аллен и Метта Сэндифорд-Артест.
В прошлом сезоне Карри принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,4 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Панатинаикос - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
- Игроки Днепра-1 отравились накануне игры с Панатинаикосом - Журналист
- Красотка дня. Невероятная невеста лидера атак Панатинаикоса. ФОТО
- Украина - Швеция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн