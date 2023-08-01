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Стефен Карри назвал тройку самых жестких защитников

Баскетбол
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В топ-3 вошел и защитник Джру Холидэй

Стефен Карри назвал тройку самых жестких защитников

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Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри назвал тройку самых жёстких защитников в Национальной баскетбольной ассоциации.

В эту тройку вошли: Джру Холидэй, Тони Аллен и Метта Сэндифорд-Артест.

В прошлом сезоне Карри принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,4 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.

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В статье: Стефен Карри
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