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В Лейкерс показали фото с тренировки Энтони Дэвиса
Баскетболист проводит тренировки в тренажерном зале
Фото: Los Angeles Times
Пресс-служба "Лос-Анджелес Лейкерс" показала фотографии с тренировочного процесса одного из лидеров команды, Энтони Дэвиса. Снимки были сделаны в тренажёрном зале.
"Летняя работа", — говорится в описании к фотографиям.
Напомним, Дэвис перешёл в "Лос-Анджелес" в июне 2019 года в результате обмена с клубом "Нью-Орлеан Пеликанс".
Summer work. pic.twitter.com/9bQtJqKf44— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 17, 2023
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