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В Лейкерс показали фото с тренировки Энтони Дэвиса

Баскетбол
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Баскетболист проводит тренировки в тренажерном зале

В Лейкерс показали фото с тренировки Энтони Дэвиса

Фото: Los Angeles Times

Новина українською

Пресс-служба "Лос-Анджелес Лейкерс" показала фотографии с тренировочного процесса одного из лидеров команды, Энтони Дэвиса. Снимки были сделаны в тренажёрном зале.

"Летняя работа", — говорится в описании к фотографиям.

Напомним, Дэвис перешёл в "Лос-Анджелес" в июне 2019 года в результате обмена с клубом "Нью-Орлеан Пеликанс".

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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