Ольга Лящук - самая сильная женщиной на планете

Украинская спортсменка Ольга Лящук одержала победу на ежегодном турнире по стронгспорту The Shaw Classic.

Напомним, соревнования проходили 19-20 августа в Ловленде (штат Колорадо, США).

Ольга набрала наибольшее среди всех участниц количество баллов по сумме всех упражнений – 67. Второе место заняла канадка Саманта Белвью (63), а третье – Мелисса Пикок (60).

Для Лящука это уже вторая награда сильнейшей женщины планеты, в 2022 году она также выиграла этот титул.