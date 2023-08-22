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Ольга Лящук - самая сильная женщиной на планете
Вторая награда для украинки
Фото: Instagram
Украинская спортсменка Ольга Лящук одержала победу на ежегодном турнире по стронгспорту The Shaw Classic.
Напомним, соревнования проходили 19-20 августа в Ловленде (штат Колорадо, США).
Ольга набрала наибольшее среди всех участниц количество баллов по сумме всех упражнений – 67. Второе место заняла канадка Саманта Белвью (63), а третье – Мелисса Пикок (60).
Для Лящука это уже вторая награда сильнейшей женщины планеты, в 2022 году она также выиграла этот титул.
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