Дуайт Ховард опубликовал пост, посвящённый Коби Брайанту

Чемпион НБА 2020 года в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Дуайт Ховард опубликовал новый пост в социальных сетях, который посвятил легендарному баскетболисту Коби Брайанту.

"Легенды не умирают. Ещё один год, чтобы отметить наследие, которое ты оставил для всех нас, чтобы мы могли оценить его по достоинству", — написал Ховард.

Напомним, Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. В январе 2020 года Брайант разбился вместе со своей дочерью Джианной в результате крушения вертолёта.