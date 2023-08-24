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Дуайт Ховард опубликовал пост, посвящённый Коби Брайанту
Баскетболист погиб в 2020 году
Чемпион НБА 2020 года в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Дуайт Ховард опубликовал новый пост в социальных сетях, который посвятил легендарному баскетболисту Коби Брайанту.
"Легенды не умирают. Ещё один год, чтобы отметить наследие, которое ты оставил для всех нас, чтобы мы могли оценить его по достоинству", — написал Ховард.
Напомним, Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. В январе 2020 года Брайант разбился вместе со своей дочерью Джианной в результате крушения вертолёта.
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