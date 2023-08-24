  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. ФИБА назвала топ-10 игроков, которые выступят на чемпионате мира-2023
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИБА назвала топ-10 игроков, которые выступят на чемпионате мира-2023

Баскетбол
(1 голосов)

Рейтинг возглавил Дончич

ФИБА назвала топ-10 игроков, которые выступят на чемпионате мира-2023

Фото: Sportsnet

Новина українською

ФИБА опубликовала список из десяти главных звёзд, которые выступят на чемпионате мира по баскетболу — 2023.

Топ-10 звёзд чемпионата мира:

1. Лука Дончич (Словения).

2. Шей Гилджес-Александер (Канада).

3. Энтони Эдвардс (США).

4. Лаури Маркканен (Финляндия).

5. Джейлен Брансон (США).

6. Карл-Энтони Таунс (Доминиканская Республика).

7. Деннис Шрёдер (Германия).

8. Богдан Богданович (Сербия).

9. Пэтти Миллс (Австралия).

10. Тайриз Халибёртон (США).

Напомним, чемпионат мира 2023 года примут сразу три страны: Индонезия, Япония и Филиппины. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября.

По теме
yellow-arrow
Лейкерс установят бронзовую статую в честь Коби Брайанта
yellow-arrow
Леброн Джеймс опубликовал фото с Коби Брайантом
yellow-arrow
ВИДЕО. Джейсон Тейтум поднял штангу весом 225 кг
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде