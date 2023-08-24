ФИБА назвала топ-10 игроков, которые выступят на чемпионате мира-2023

ФИБА опубликовала список из десяти главных звёзд, которые выступят на чемпионате мира по баскетболу — 2023.

Топ-10 звёзд чемпионата мира:

1. Лука Дончич (Словения).

2. Шей Гилджес-Александер (Канада).

3. Энтони Эдвардс (США).

4. Лаури Маркканен (Финляндия).

5. Джейлен Брансон (США).

6. Карл-Энтони Таунс (Доминиканская Республика).

7. Деннис Шрёдер (Германия).

8. Богдан Богданович (Сербия).

9. Пэтти Миллс (Австралия).

10. Тайриз Халибёртон (США).

Напомним, чемпионат мира 2023 года примут сразу три страны: Индонезия, Япония и Филиппины. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября.