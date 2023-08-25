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Сборная Греции лишилась одного из своих игроков за час до стартового матча ЧМ-2023
Игрок травмировался
Фото: basket.com.ua
Тяжёлый форвард сборной Греции Динос Митоглу не поможет команде на чемпионате мира 2023 года. Об этом пишет пресс-служба греческой баскетбольной федерации.
Игрок получил травму левой руки за час до старта чемпионата, из-за чего будет вынужден пропустить соревнования. Митоглу повредил руку во время тренировочного занятия. Команда не успела внести изменения в заявку, так как крайний срок, в течение которого это можно было сделать, прошёл. Корректировки в состав можно было вносить за 24 часа до начала соревнований. Таким образом, на турнире за греков будет выступать 11 игроков.
Напоним, что чемпионат мира проходит с 25 августа по 10 сентября.
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