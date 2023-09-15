  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Фенербахче Ягуповой на последних секундах уступил Чукурову
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фенербахче Ягуповой на последних секундах уступил Чукурову

Баскетбол
(1 голосов)

Все решилось после просмотра повтора

Фенербахче Ягуповой на последних секундах уступил Чукурову

фото - Getty Images

Новина українською

В чемпионате Турции среди женщин стартовал новый сезон и уже в первом туре сошлись нынешний и прошлый клубы Алины Ягуповой – Фенербахче и Чукурова Мерсин.

Чукурова весь матч контролировала игру, а в конце матча вырвала победу 76:74.

Капитан сборной Украины Алина Ягупова за 35 минут на площадке принесла Чукуру 31 очко (6/7 двухочковых, 5/6 трехочковых, 4/4 штрафных), собрала 4 подбора, отдала 5 передач, сделала 2 перехвата.

По теме
yellow-arrow
В Евролиге ввели новую судейскую процедуру
yellow-arrow
Женская сборная Украины по баскетболу узнала соперниц в квалификации на Евробаскет-2025
yellow-arrow
Женская сборная Украины по баскетболу потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИБА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алина Ягупова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде