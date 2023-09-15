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Фенербахче Ягуповой на последних секундах уступил Чукурову
Все решилось после просмотра повтора
фото - Getty Images
В чемпионате Турции среди женщин стартовал новый сезон и уже в первом туре сошлись нынешний и прошлый клубы Алины Ягуповой – Фенербахче и Чукурова Мерсин.
Чукурова весь матч контролировала игру, а в конце матча вырвала победу 76:74.
Капитан сборной Украины Алина Ягупова за 35 минут на площадке принесла Чукуру 31 очко (6/7 двухочковых, 5/6 трехочковых, 4/4 штрафных), собрала 4 подбора, отдала 5 передач, сделала 2 перехвата.
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