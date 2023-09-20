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Женская сборная Украины по баскетболу узнала даты матчей квалификации на чемпионат Европы-2025

Баскетбол
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Первый поединок состоится 9 ноября

Женская сборная Украины по баскетболу узнала даты матчей квалификации на чемпионат Европы-2025

Фото: ФБУ

Новина українською

Женская сборная Украины узнала соперников по квалификации на чемпионат Европы-2025. Национальная команда попала в группу G вместе со сборными Сербии, Португалии и Северной Македонии.

На Евробаскет-2025 выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе.

Расписание матчей в отборочном турнире:

9 ноября 2023 года

Сербия — Украина

12 ноября 2023 года

Украина — Португалия

7 ноября 2024

Северная Македония.

10 ноября 2024 года

Украина — Сербия

6 февраля 2025

Португалия.

9 февраля 2025

Украина — Северная Македония

Время и место проведения матчей будут определены и сообщены позже.

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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