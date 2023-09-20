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Женская сборная Украины по баскетболу узнала даты матчей квалификации на чемпионат Европы-2025
Первый поединок состоится 9 ноября
Фото: ФБУ
Женская сборная Украины узнала соперников по квалификации на чемпионат Европы-2025. Национальная команда попала в группу G вместе со сборными Сербии, Португалии и Северной Македонии.
На Евробаскет-2025 выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе.
Расписание матчей в отборочном турнире:
9 ноября 2023 года
Сербия — Украина
12 ноября 2023 года
Украина — Португалия
7 ноября 2024
Северная Македония.
10 ноября 2024 года
Украина — Сербия
6 февраля 2025
Португалия.
9 февраля 2025
Украина — Северная Македония
Время и место проведения матчей будут определены и сообщены позже.
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