Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будивельник разгромил Кривбасс в матче Суперлиги
Киевляне не испытали трудностей в матче
instagram.com/bc_budivelny
Столичный Будивельник обыграл Кривбасс 80:55 в рамках домашнего баблу регулярного чемпионата Суперлиги, одержав первую победу в сезоне.
На старте игры Будивельник получил 19 очков. Впрочем, дальше Кривбасс выровнял игру и даже записал в свой актив вторую десятиминутку 18:15.
Все же киевляне держали игру под контролем, только однажды позволили Кривбассу приблизиться на расстояние 13 очков.
Самым результативным у победителей стал Александр Кольченко с 19 очками.
Суперлига. Мужчины. Регулярный чемпионат
Будивельник — Кривбасс80:55 (25:6, 15:18, 23:16, 17:15)
Популярное сейчас
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
- ВСУ уничтожили 99 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Днепр одержал победу над Будивельником в центральном матче
- Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО