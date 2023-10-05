Будивельник разгромил Кривбасс в матче Суперлиги

Столичный Будивельник обыграл Кривбасс 80:55 в рамках домашнего баблу регулярного чемпионата Суперлиги, одержав первую победу в сезоне.

На старте игры Будивельник получил 19 очков. Впрочем, дальше Кривбасс выровнял игру и даже записал в свой актив вторую десятиминутку 18:15.

Все же киевляне держали игру под контролем, только однажды позволили Кривбассу приблизиться на расстояние 13 очков.

Самым результативным у победителей стал Александр Кольченко с 19 очками.

Суперлига. Мужчины. Регулярный чемпионат

Будивельник — Кривбасс80:55 (25:6, 15:18, 23:16, 17:15)