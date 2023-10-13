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Определилось место проведения стартового матча женской сборной Украины в отборе на Евробаскет-2025
Матч состоится в Сербии
Фото: ФБУ
Женская сборная Украины узнала, где проведет свой стартовый матч квалификации на чемпионат Европы 2025 года. Игра состоится в Белграде.
Стартовый матч квалификации на Евробаскет-2025 подопечные Евгения Мурзина проведут 9 ноября в столице Сербии.
После этого 12 ноября 2023 года в Олимпийском центре в Риге сборная Украины сыграет домашний матч второго тура отбора против Португалии.
На Евробаскет-2025 выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе.
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