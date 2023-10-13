  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Определилось место проведения стартового матча женской сборной Украины в отборе на Евробаскет-2025
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определилось место проведения стартового матча женской сборной Украины в отборе на Евробаскет-2025

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Матч состоится в Сербии

Определилось место проведения стартового матча женской сборной Украины в отборе на Евробаскет-2025

Фото: ФБУ

Новина українською

Женская сборная Украины узнала, где проведет свой стартовый матч квалификации на чемпионат Европы 2025 года. Игра состоится в Белграде.

Стартовый матч квалификации на Евробаскет-2025 подопечные Евгения Мурзина проведут 9 ноября в столице Сербии.

После этого 12 ноября 2023 года в Олимпийском центре в Риге сборная Украины сыграет домашний матч второго тура отбора против Португалии.

На Евробаскет-2025 выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе.

По теме
yellow-arrow
Александр Сизов: Сейчас команды в Суперлиге более равные
yellow-arrow
Предсезонные матчи НБА. Хьюстон громит Нью-Орлеан, Чикаго в овертайме обыграл Денвер
yellow-arrow
Шакил О'Нил: Бывшие игроки НБА обыграли бы современных
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женская сборная Украины по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде