Определилось место проведения стартового матча женской сборной Украины в отборе на Евробаскет-2025

Женская сборная Украины узнала, где проведет свой стартовый матч квалификации на чемпионат Европы 2025 года. Игра состоится в Белграде.

Стартовый матч квалификации на Евробаскет-2025 подопечные Евгения Мурзина проведут 9 ноября в столице Сербии.

После этого 12 ноября 2023 года в Олимпийском центре в Риге сборная Украины сыграет домашний матч второго тура отбора против Португалии.

На Евробаскет-2025 выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе.