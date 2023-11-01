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Прометей не смог обыграть Париж в матче Еврокубка

Баскетбол
(1 голосов)

Выиграть получилось лишь стартовый отрезок

Прометей не смог обыграть Париж в матче Еврокубка

Фото: prometeybc.com

Новина українською

В среду, 1 ноября в матче 5 тура BKT EuroCup "Прометей" принимал французский "Париж Баскетбол".

Дебют поединка в исполнении нашей команды выглядел оптимистично. Она демонстрировала агрессию в защите и скоростной баскетбол спереди, с которым гости справлялись далеко не всегда. Правда, еще до первого перерыва "Париж" смог ответить своим значительным рывком 10:2.

На этом гости не остановились и вышли вперед после продолжительной паузы. В середине третьей четверти отставание нашей команды достигло угрожающей "-18" и отыграть за последнюю десятиминутку сразу 15 пунктов было сверхсложной задачей.

В итоге поражение со счетом 79:96, которое, правда, фатальным назвать никак нельзя - впереди еще целых 14 матчей регулярного чемпионата.

EuroCup. 5 тур. Рига

БК "Прометей" - БК "Париж Баскетбол" (Франция) - 79:96 (22:17, 19:31, 19:27, 19:21)

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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Источник:
Прометей

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