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Матч Днепра и Политехники-Галичины перенесен

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Причиной стали воздушные тревоги

Матч Днепра и Политехники-Галичины перенесен

Фото: ФБУ

Новина українською
Новина українською

Поединок мужской Суперлиги Днепр – Политехника-Галичина в днепровском бабле перенесен из-за воздушной тревоги.

Первый игровой день днепровского бабу регулярного чемпионата Суперлиги 2 ноября сопровождался постоянными воздушными тревогами из-за опасности обстрелов со стороны страны-агрессора.

Поэтому первый матч бабла между Кривбассом и Прикарпатье-Говерлой начался с задержкой почти в 3,5 часа, а второй матч баблу Днепр – Политехника-Галичина стартовал почти на час позже запланированного.

Впрочем, если первый матч удалось доиграть, то Днепр с Политехникой-Галичиной успели провести всего одну четверть.

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