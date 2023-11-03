Днепр деклассировал Прикарпатье-Говерлу в домашнем матче

Днепр одержал уверенную победу в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги, одержав Прикарпатье-Говерлу со счетом 104:58.

Хозяева имела солидное преимущество над соперником по всем игровым компонентам и лидировала в счете в течение матча.

Самым результативным стал опытный защитник Максим Закурдаев, набравший 18 очков, реализовав 4 из 7 дальних атак.

Днепр одержал седьмую победу на старте сезона, а Говерла после трех игровых недель имеет 4 победы в 8 сыгранных матчах.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр - Прикарпатье-Говерла 104:58 (24:21, 32:12, 25:14, 23:11)