Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прометей не смог отыграть отставание в еврокубковом матче с Вильнюс Вулвз
Не хватило времени
фото - fbu.ua
В среду 8 ноября состоялся матч 6 тура Еврокубка, в котором "Прометей" встречался в столице Литвы с "Вильнюс Вулвз".
Поединок начался достаточно нервно. Счет был открыт лишь в середине второй минуты, когда издали попал Маркус Кин. У соперника был катастрофически низкий процент попаданий двухочковых бросков но "волки" были гораздо точнее при атаках из-за периметра.
Достаточно равной получилась и вторая четверть. Ее концовку вырвали "титаны".
После перерыва хозяева сделали мощный рывок и впоследствии гандикап вообще вырос до 16 пунктов. Отыграть отставание в 11 очков "Прометей" так и не смог и уступил со счетом 71:85.
8 ноября. Еврокубок. 6 тур.
БК "Вильнюс Вулвз" (Литва) - БК "Прометей" - 85:71 (24:24, 16:17, 28:16, 17:14)
Популярное сейчас
- Шахтер установил рекорд в Лиге чемпионов
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
- Ребров вызвал 26 футболистов на матч против Италии. Дубинчак и Таловеров попали в заявку
- НБА. Михайлюк без очков провел матч с Миннесотой, Сакраменто Лень не смог обыграть Хьюстон
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- "Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан