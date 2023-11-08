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Прометей не смог отыграть отставание в еврокубковом матче с Вильнюс Вулвз

Баскетбол

Не хватило времени

Прометей не смог отыграть отставание в еврокубковом матче с Вильнюс Вулвз

фото - fbu.ua

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В среду 8 ноября состоялся матч 6 тура Еврокубка, в котором "Прометей" встречался в столице Литвы с "Вильнюс Вулвз".

Поединок начался достаточно нервно. Счет был открыт лишь в середине второй минуты, когда издали попал Маркус Кин. У соперника был катастрофически низкий процент попаданий двухочковых бросков но "волки" были гораздо точнее при атаках из-за периметра.

Достаточно равной получилась и вторая четверть. Ее концовку вырвали "титаны".

После перерыва хозяева сделали мощный рывок и впоследствии гандикап вообще вырос до 16 пунктов. Отыграть отставание в 11 очков "Прометей" так и не смог и уступил со счетом 71:85.

8 ноября. Еврокубок. 6 тур.

БК "Вильнюс Вулвз" (Литва) - БК "Прометей" - 85:71 (24:24, 16:17, 28:16, 17:14)

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