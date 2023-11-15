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Впервые за 25 лет. В одном из матчей НБА три игрока были удалены ещё до открытия счёта

Баскетбол

Все началось в трехочковой зоне одной из команд

Впервые за 25 лет. В одном из матчей НБА три игрока были удалены ещё до открытия счёта

Фото: CBS Sports

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В результате потасовки, случившейся в самом начале матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между "Голден Стэйт Уорриорз" и "Миннесотой Тимбервулвз", с площадки были удалены три игрока: два баскетболиста "Голден Стэйт", Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон, а также Джейден Макдэниэлс, выступающий за "Миннесоту".

По информации ESPN US, этот случай стал первым в НБА за 25 лет, когда удаление получили сразу несколько игроков и при этом счёт матча был ещё не открыт.

Напомним, встреча завершилась со счётом 104:101 в пользу "Тимбервулвз".

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