Михайлюк набрал 3 очка в матче с Шарлот

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата НБА его Бостона.

На выезде его команда в овертайме уступила Шарлотт 118:121, потерпев третье поражение в чемпионате в 14 матчах.

В матче против Шарлотт Святослав Михайлюк сыграл 9:04 минут, за которые набрал 3 очка (1/2 трехочковых) и совершил 1 перехват. Показатель +- у Михайлюка в этой игре +7.

Следующую игру Бостон проведет в ночь на 23 ноября против Милуоки.