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Михайлюк набрал 3 очка в матче с Шарлот
Пока украинец не может набрать оптимальную форму
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Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата НБА его Бостона.
На выезде его команда в овертайме уступила Шарлотт 118:121, потерпев третье поражение в чемпионате в 14 матчах.
В матче против Шарлотт Святослав Михайлюк сыграл 9:04 минут, за которые набрал 3 очка (1/2 трехочковых) и совершил 1 перехват. Показатель +- у Михайлюка в этой игре +7.
Следующую игру Бостон проведет в ночь на 23 ноября против Милуоки.
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