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Днепр обыграл БИПУ и закрепился на первом месте в турнирной таблице Суперлиги

Баскетбол

Команда уверенно идет к титулу

Днепр обыграл БИПУ и закрепился на первом месте в турнирной таблице Суперлиги

фото - fbu.ua

Новина українською

Днепр одержал уверенную победу в матче против БИПЫ в рамках домашнего бабла регулярного чемпионата Суперлиги.

Команды провели результативную первую половину и третью четверть и все три десятиминутки остались за хозяевами. Одесситы смогли добиться высокого процента реализации дальних бросков, что и позволило им не выпасть из игры.

Днепр не боялся использовать игроков ротации и в итоге довел игру до победы.

Лучшим игроком стал капитан хозяев Станислав Тимофеенко, который набрал 21 очко и собрал 10 подборов (РЭ 28).

Суперлига. Регулярный чемпиона

Днепр — БИПА 96:81 (32:25, 26:19, 25:20, 13:17)

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