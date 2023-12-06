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Днепр обыграл БИПУ и закрепился на первом месте в турнирной таблице Суперлиги
Команда уверенно идет к титулу
фото - fbu.ua
Днепр одержал уверенную победу в матче против БИПЫ в рамках домашнего бабла регулярного чемпионата Суперлиги.
Команды провели результативную первую половину и третью четверть и все три десятиминутки остались за хозяевами. Одесситы смогли добиться высокого процента реализации дальних бросков, что и позволило им не выпасть из игры.
Днепр не боялся использовать игроков ротации и в итоге довел игру до победы.
Лучшим игроком стал капитан хозяев Станислав Тимофеенко, который набрал 21 очко и собрал 10 подборов (РЭ 28).
Суперлига. Регулярный чемпиона
Днепр — БИПА 96:81 (32:25, 26:19, 25:20, 13:17)
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