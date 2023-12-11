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Киев-Баскет подписал контракт с экс-тренером Будивельника
Сейчас команда занимает 7-е место
Фото: ФБУ
Столичный "Киев-Баскет" назвал имя главного тренера команды. Новым наставником стал Дмитрий Забирченко, который возглавлял киевский "Будивельник".
Забирченко во главе "Киев-Баскета" сменил Владимира Холопова, который работал с командой со старта сезона-2022/2023.
"Киев-Баскет" в таблице Суперлиги занимает 7-е место, имея в активе 6 побед и 7 поражений.
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