  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Бостон повторил достижение сезона-2007/2008
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бостон повторил достижение сезона-2007/2008

Баскетбол

Команда провела результативный старт сезона

Бостон повторил достижение сезона-2007/2008

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 декабря, в Бостоне (США) на арене "Ти-Ди Гарден" состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный "Бостон Селтикс" и "Кливленд Кавальерс". Хозяева победили со счётом 116:107.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум. Он набрал 27 очков, совершил 11 подборов и отдал три передачи.

Для "Селтикс" эта победа стала 12-й подряд на домашней площадке в новом сезоне. Команда в четвертый раз в истории стартовала в кампании с подобным показателем. В последний раз это было в сезоне-2007/2008.

По теме
yellow-arrow
Джеймс Харден набрал 25 000 очков за карьеру в НБА
yellow-arrow
НБА. Нью-Орлеан громит Вашингтон, Хьюстон переиграл Мемфис
yellow-arrow
Ронен Гинзбург - о матче с Бешикташем: Это была наша лучшая игра
Бостон Селтикс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости