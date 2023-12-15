Бостон повторил достижение сезона-2007/2008

Сегодня, 15 декабря, в Бостоне (США) на арене "Ти-Ди Гарден" состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный "Бостон Селтикс" и "Кливленд Кавальерс". Хозяева победили со счётом 116:107.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум. Он набрал 27 очков, совершил 11 подборов и отдал три передачи.

Для "Селтикс" эта победа стала 12-й подряд на домашней площадке в новом сезоне. Команда в четвертый раз в истории стартовала в кампании с подобным показателем. В последний раз это было в сезоне-2007/2008.