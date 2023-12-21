Святослав Михайлюк провел результативный матч с Сакраменто

21 декабря состоялось 10 матчей в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Самой яркой стала встреча "Сакраменто Кингз" и "Бостон Селтикс" завершился победой гостей со счётом 144:119.

Хозяева провели отличную первую четверть, по ходу которой отрывались от соперника на 12 очков, но выиграли её с гандикапом всего лишь "+3".

Во второй 12-минутке "Бостон" перехватил инициативу и не отдал её до самой финальной сирены, развернув ход матча в свою пользу и последовательно увеличивая свой отрыв, который в итоге составил 25 очков.

Стоит отметить игру украинца Святослава Михайлюка, который за 16 минут и 13 секунд. За это время он набрал 2 очка, 4 подбора 3 передачи и 1 перехват.

Эта победа позволила "Бостону" первым в лиге достичь отметки в 21 выигранный матч и стать лучшим клубом текущего сезона НБА по проценту побед, опередив по этому показателю проигравшую свою встречу "Миннесоту".

Регулярный сезон НБА. 21 декабря. Результаты

"Индиана Пэйсерс" — "Шарлотт Хорнетс" — 144:113

"Кливленд Кавальерс" — "Юта Джаз" — 124:116

"Орландо Мэджик" — "Майами Хит" — 106:115

"Филадельфия Сиксерс" — "Миннесота Тимбервулвз" — 127:113

"Бруклин Нетс" — "Нью-Йорк Никс" — 102:121

"Торонто Рэпторс" — "Денвер Наггетс" — 104:113

"Хьюстон Рокетс" — "Атланта Хоукс" — 127:134

"Чикаго Буллз" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 124:108

"Даллас Маверикс" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 111:120

"Сакраменто Кингз" — "Бостон Селтикс" — 119:144