Никс повторили рекорд 50-летней давности

В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Нью-Йорк Никс" одержал победу над "Милуоки Бакс" (129:122).

В этом матче в составе хозяев сразу четыре игрока набрали 20 или более очков: Джейлен Брансон (38), Ар Джей Барретт (21), Иммануэль Куикли (20) и Джулиус Рэндл (24). Первый и вовсе стал самым результативным игроком матча.

Таким образом, это второй случай в истории франшизы, когда в рождественской игре сразу четыре игрока "Никс" не уходят с паркета менее чем с 20 очками. Последний раз такое случилось в 1963 году.