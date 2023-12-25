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Никс повторили рекорд 50-летней давности

Баскетбол

В команде сразу 4 игрока набрали более 20 очков

Никс повторили рекорд 50-летней давности

фото - nypost.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Нью-Йорк Никс" одержал победу над "Милуоки Бакс" (129:122).

В этом матче в составе хозяев сразу четыре игрока набрали 20 или более очков: Джейлен Брансон (38), Ар Джей Барретт (21), Иммануэль Куикли (20) и Джулиус Рэндл (24). Первый и вовсе стал самым результативным игроком матча.

Таким образом, это второй случай в истории франшизы, когда в рождественской игре сразу четыре игрока "Никс" не уходят с паркета менее чем с 20 очками. Последний раз такое случилось в 1963 году.

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