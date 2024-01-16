Трей Янг превзошел Стефена Карри и установил новый рекорд НБА

Разыгрывающий "Атланты Хоукс" Трей Янг стал автором рекорда в Национальной баскетбольной ассоциации. По информации пресс-служба лиги, Янг стал первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 10 тысяч очков быстрее всех. Для этого Трею потребовалось 390 матчей.

До этого топ-5 выглядел следующим образом: Стефен Карри (513 игр) Дэмьен Лиллард (553 игры), Бэрон Дэвис (590 игр), Тим Хардуэй (605 игр) Кайри Ирвинг (611 игр).

В нынешнем сезоне НБА Янг на данный момент в среднем за матч набирает 27,5 очка, совершает 3,1 подбора и отдаёт 10,9 передачи.