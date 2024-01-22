  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Рассел Уэстбрук: На мой взгляд, получение удовольствия — самая важная часть спорта
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рассел Уэстбрук: На мой взгляд, получение удовольствия — самая важная часть спорта

Баскетбол

Баскетболист высказался, что приносит ему удовольствие

Рассел Уэстбрук: На мой взгляд, получение удовольствия — самая важная часть спорта

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Лос-Анджелес Клипперс" Расселл Уэстбрук считает, что самая важная часть спорта — получение удовольствия.

"На мой взгляд, получение удовольствия — самая важная часть спорта. Мой сын любит футбол, поэтому, когда он играет в него, я говорю ему, что самое важное — получать удовольствие. Можешь совершать удары, промахиваться, терять мяч. Всё это так или иначе происходит. Победа, поражение или ничья — неважно. Важны положительные эмоции", — приводит слова Уэстбрука Fadeaway World.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Расселл Уэстбрук принял участие в 41 матче за "Лос-Анджелес Клипперс", набирая в среднем 11,2 очка, совершая 5,9 подборов и отдавая 4,8 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Леброн Джеймс догнал Абдул-Джаббара по количеству игр со статистикой 25/5/5
yellow-arrow
Хьюстон Рокетс интересуется игроками Юты и Вашингтона
yellow-arrow
Лейкерс не будет вносить изменения в состав зимой
Рассел Уэстбрук Расселл Уэстбрук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости