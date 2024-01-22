Рассел Уэстбрук: На мой взгляд, получение удовольствия — самая важная часть спорта

Защитник "Лос-Анджелес Клипперс" Расселл Уэстбрук считает, что самая важная часть спорта — получение удовольствия.

"На мой взгляд, получение удовольствия — самая важная часть спорта. Мой сын любит футбол, поэтому, когда он играет в него, я говорю ему, что самое важное — получать удовольствие. Можешь совершать удары, промахиваться, терять мяч. Всё это так или иначе происходит. Победа, поражение или ничья — неважно. Важны положительные эмоции", — приводит слова Уэстбрука Fadeaway World.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Расселл Уэстбрук принял участие в 41 матче за "Лос-Анджелес Клипперс", набирая в среднем 11,2 очка, совершая 5,9 подборов и отдавая 4,8 результативных передач.