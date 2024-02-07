Леброн Джеймс: У Коби Брайанта не было недостатков

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс дал комментарий по поводу легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

"У него не было недостатков. Просто нужно было быть начеку на протяжении всех минут, которые он играл, а это, скорее всего, 40+. Нельзя было отрываться от игры, потому что он был неутомим на паркете каждую ночь", — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта.