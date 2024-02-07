  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс: У Коби Брайанта не было недостатков
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс: У Коби Брайанта не было недостатков

Баскетбол

Баскетболист высказался о легенде баскетбола

Леброн Джеймс: У Коби Брайанта не было недостатков

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс дал комментарий по поводу легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

"У него не было недостатков. Просто нужно было быть начеку на протяжении всех минут, которые он играл, а это, скорее всего, 40+. Нельзя было отрываться от игры, потому что он был неутомим на паркете каждую ночь", — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта.

По теме
yellow-arrow
Лука Дончич вышел на первое место по набранным очкам за игру в этом сезоне
yellow-arrow
НБА. Лука Дончич и Кайри Ирвинг помогли Далласу обыграть Бруклин
yellow-arrow
Названы сроки восстановления Джоэла Эмбиида
Коби Брайант ЛеБрон Джеймс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости