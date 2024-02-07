Прометей обыграл Ховентут благодаря невероятному камбеку в концовке матча

"Прометей" и испанский "Ховентут" провели поединок в рамках регулярного сезона BKT EuroCup.

Команды живо начали поединок, демонстрируя очень качественный баскетбол. Лидерство переходило от одной команды к другой. Несмотря на мощный рывок украинской команды на первый перерыв команды ушли со счетом - 27:27.

Во втором десятиминутном отрезке обе стороны демонстрировали яркую игру и это позволило подопечным Ронена Гинзбурга вести в счете. Однако на большой перерыв в статусе лидера удалось уйти "Ховентуту" (53:47).

В третьей четверти игру также контролировала испанская команда и в итоге забрала ее себе в актив.

В заключительном отрезке матча "титанам" удалось не только отыграть 13 очков, но и выйти вперед. На протяжении всей четверти подопечные Ронена Гинзбурга демонстрировали просто фантастическую защиту. Это и помогло им одержать победу со счетом - 94:80.

7 февраля. BKT EuroCup. 18 тур.

Прометей — Ховентут Бадалона (Испания) - 94:80 (27:27, 20:26, 11:18, 36:9).