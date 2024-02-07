Ронен Гинзбург: Это замечательная победа для клуба, для Украины

Главный тренер "Прометея" Ронен Гинзбург прокомментировал победу над "Ховентутом" в матче Еврокубка.

- Это была замечательная игра для нас. Прежде всего, замечательная атмосфера, даже когда мы проигрывали "-13", "-14", болельщики продолжали кричать и поддерживать нас. Надеюсь, на следующую игру здесь также будет полная арена.

Мы показали характер. Не сдались. Мы изменили кое-что в защите, выходили малой пятеркой, и это хорошо сработало сегодня, я рад. Да, это все тактика, но в концовке тебе нужен характер игроков, чтобы никто не сдавался. Ни игроки на площадке, ни игроки на скамейке запасных. Даже когда ты уступаешь большую часть игры, ты все равно не сдаешься. Мы остановили их в последней четверти, позволили набрать лишь девять очков.

Думаю, это замечательная победа для клуба, для Украины. Мы показали жажду к победе.

До следующего матча в Еврокубке еще месяц. Нам нужно поддерживать форму. Сейчас пауза на матчи сборных, многие игроки поедут в свои национальные команды. И у нас не будет очень много времени, чтобы подготовиться. Сегодня нам прибавилось уверенности, но еще месяц, это длительный срок.

Но атмосфера была замечательная, болельщики на трибунах не сдавались и передали это нашим игрокам. Все выложились на 100%. И даже в первой половине — мы играли нормально, но они попали много трехочковых, хотя обычно не бросают их так. Но я счастлив.