Украинский клуб получил первого соперника в плей-офф раунде Еврокубка 2023/24 по баскетболу

UA-Футбол ранее сообщал о том, что украинский баскетбольный клуб "Прометей" заблаговременно вышел в плей-офф Еврокубка 2023/24. Напомним, по формату соревнований по шесть лучших команд из двух групп выходили в следующий раунд. "Прометей" в итоге финишировал в группе четвертым.

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Первым его соперником на стадии выбывания будет греческий "Арис" из города Салоники. Это команда, занявшая пятое место в параллельной группе. Победитель пары "Прометей" - "Арис" выйдет на представителя Франции "Бург", который оказался сразу в четвертьфинале благодаря первому месту в группе В.

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Матч "Прометея" с греками запланирован на шестое марта.

Все пары 1/8-й финала баскетбольного Еврокубка 2023/24: