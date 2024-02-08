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Украинский клуб получил первого соперника в плей-офф раунде Еврокубка 2023/24 по баскетболу

Баскетбол

Прометей сыграет с греками

Украинский клуб получил первого соперника в плей-офф раунде Еврокубка 2023/24 по баскетболу

Фото: prometeybc.com

Новина українською

UA-Футбол ранее сообщал о том, что украинский баскетбольный клуб "Прометей" заблаговременно вышел в плей-офф Еврокубка 2023/24. Напомним, по формату соревнований по шесть лучших команд из двух групп выходили в следующий раунд. "Прометей" в итоге финишировал в группе четвертым.

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Первым его соперником на стадии выбывания будет греческий "Арис" из города Салоники. Это команда, занявшая пятое место в параллельной группе. Победитель пары "Прометей" - "Арис" выйдет на представителя Франции "Бург", который оказался сразу в четвертьфинале благодаря первому месту в группе В.

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Матч "Прометея" с греками запланирован на шестое марта.

Все пары 1/8-й финала баскетбольного Еврокубка 2023/24:

  • "Лондон Лайонс" (Англия) - "Тюрк Телеком" (Турция);
  • "Ульм" (Германия) - "Ховентуд Бадалона" (Испания);
  • "Гранд-Канария" (Испания) - "Бешикташ" (Турция);
  • "Прометей" (Украина) - "Арис" (Греция).
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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