Украинский клуб второй раз подряд вышел в плей-офф баскетбольного Еврокубка

Украинский баскетбольный клуб "Прометей" обеспечил себе преждевременный выход в плей-офф Еврокубка 2023/24. Это произошло после победы в 16-м туре группового раунда над одним из лидеров группы тель-авивским "Хапоэлем" – 113:105, а также благоприятного результата в параллельной игре между итальянской "Венецией" и литовским "Вулвз".

"Венеция" проиграла 57:75 и за два тура до финиша потеряла любые шансы на плей-офф. Это означает, что "Прометей" не опустится в финальном зачете ниже шестого места, которое дает право сыграть в раунде на выбывание. Это второй подряд выход "Прометея" в плей-офф. В прошлом году команда выиграла свою группу с 14-ю победами в 18-ти матчах.

"Прометей" сыграет в 1/8-ой финала Еврокубка (первые два места группы выходят сразу в четвертьфинал). Соперник определится позже. Следует заметить, что в прошлом году "Прометей" дошел до полуфинала, повторив лучшее достижение в истории украинского баскетбола, которое установил "Будивельнык".