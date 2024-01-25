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Украинский клуб второй раз подряд вышел в плей-офф баскетбольного Еврокубка

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Успешная игра Прометея

Украинский клуб второй раз подряд вышел в плей-офф баскетбольного Еврокубка

Фото: БК Прометей / Автор невідомий

Новина українською

Украинский баскетбольный клуб "Прометей" обеспечил себе преждевременный выход в плей-офф Еврокубка 2023/24. Это произошло после победы в 16-м туре группового раунда над одним из лидеров группы тель-авивским "Хапоэлем" – 113:105, а также благоприятного результата в параллельной игре между итальянской "Венецией" и литовским "Вулвз".

"Венеция" проиграла 57:75 и за два тура до финиша потеряла любые шансы на плей-офф. Это означает, что "Прометей" не опустится в финальном зачете ниже шестого места, которое дает право сыграть в раунде на выбывание. Это второй подряд выход "Прометея" в плей-офф. В прошлом году команда выиграла свою группу с 14-ю победами в 18-ти матчах.

"Прометей" сыграет в 1/8-ой финала Еврокубка (первые два места группы выходят сразу в четвертьфинал). Соперник определится позже. Следует заметить, что в прошлом году "Прометей" дошел до полуфинала, повторив лучшее достижение в истории украинского баскетбола, которое установил "Будивельнык".

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Источник: Конгресс УАФ пройдёт без представителей УЕФА и ФИФА
БК Прометей (Камянское)
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Игорь Семйон
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