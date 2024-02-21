  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Стефен Карри: Грин и Томпсон завершат карьеру в Голден Стэйт
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефен Карри: Грин и Томпсон завершат карьеру в Голден Стэйт

Баскетбол

Разыгрывающий высказался о будущем партнеров по команде

Стефен Карри: Грин и Томпсон завершат карьеру в Голден Стэйт

Фото: Yardbarker

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри ответил на вопрос журналистов, считает ли он, что трио в лице него, Дрэймонда Грина и Клэя Томпсона останется в команде до конца карьеры.

"100%. Думаю, это всегда было для нас мотивацией, и мы говорим об этом так: мы не только хотим закончить карьеру в качестве "воинов", продолжать выступать на высоком уровне, но и хотим закончить её правильно. Думаю, в этом году мы прошли через многое, все трое.

Особенно с учётом того, что Дрэймонд отсутствовал некоторое время, а Клэй взял на себя новую роль, у нас появились новые действующие лица, которые находятся рядом с нами. Мы просто должны как можно лучше защитить своё наследие, и я думаю, что мы движемся в правильном направлении", — приводит слова Карри The Score.

По теме
yellow-arrow
Черкасские Мавпы усилили состав опытным центровым
yellow-arrow
В Германии умер второй украинский баскетболист, который стал жертвой нападения
yellow-arrow
Леброн Джеймс назвал команду, в которой хотел бы завершить карьеру
Стефен Карри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости