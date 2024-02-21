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Стефен Карри: Грин и Томпсон завершат карьеру в Голден Стэйт
Разыгрывающий высказался о будущем партнеров по команде
Фото: Yardbarker
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри ответил на вопрос журналистов, считает ли он, что трио в лице него, Дрэймонда Грина и Клэя Томпсона останется в команде до конца карьеры.
"100%. Думаю, это всегда было для нас мотивацией, и мы говорим об этом так: мы не только хотим закончить карьеру в качестве "воинов", продолжать выступать на высоком уровне, но и хотим закончить её правильно. Думаю, в этом году мы прошли через многое, все трое.
Особенно с учётом того, что Дрэймонд отсутствовал некоторое время, а Клэй взял на себя новую роль, у нас появились новые действующие лица, которые находятся рядом с нами. Мы просто должны как можно лучше защитить своё наследие, и я думаю, что мы движемся в правильном направлении", — приводит слова Карри The Score.
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