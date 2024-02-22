Узнал из СМИ. Леброн Джеймс высказался о возможном переходе в Голден Стэйт

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс дал комментарий по поводу новости о попытке "Голден Стэйт Уорриорз" заполучить его в свой состав.

Ранее сообщалось, что "воины" связывались с "Лос-Анджелесом" во время дедлайна в Национальной баскетбольной ассоциации.

"Далеко эти разговоры не продвинулись. На самом деле я услышал об этом тогда, когда и все остальные. Иногда такие вещи происходят за закрытыми дверями, и никто об этом даже не подозревает", — сказал 39-летний игрок в эфире NBA on TNT.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 47 матчах, в которых набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,7 передачи.