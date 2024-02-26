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НБА. Сакраменто уверенно обыграл Клипперс, Индиана разгромила Даллас
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images
В ночь с 25 на 26 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось 11 матчей.
В одном из матчей "Лос-Анджелес Клипперс" принимал "Сакраменто Кингз".
"Клипперс" в первой четверти, выиграли с разницей в три очка. Но к большому перерыву гости сумели догнать и обойти соперника, доведя разрыв до "+7".
Третью четверть выиграли баскетболисты "Сакраменто Кингз", увеличив разрыв до девяти очков. Заключительная четверть осталась также за гостями, которые в итоге победили с разницей "+16".
Самым результативным игроком матча стал игрок гостей ДеАарон Фокс, набравший 33 очка, сделавший шесть подборов и семь передач. Литовский форвард "Сакраменто Кингз" Домантас Сабонис оформил трипл-дабл: заработал 17 очков, сделал 14 подборов и отдал 11 передач.
Украинский баскетболист Алексей Лень не принимал участия в матче.
Все результаты игрового дня НБА 26 февраля:
"Филадельфия Сиксерс" – "Милуоки Бакс" – 98:119
"Финикс Санз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 123:113
"Индиана Пэйсерс" – "Даллас Маверикс" – 133:111
"Вашингтон Уизардс" – "Кливленд Кавальерс" – 105:114
"Голден Стэйт Уорриорз" – "Денвер Наггетс" – 103:119
"Атланта Хоукс" – "Орландо Мэджик" – 109:92
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Чикаго Буллз" – 106:114
"Хьюстон Рокетс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 110:123
"Юта Джаз" – "Сан-Антонио Спёрс" – 128:109
"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Шарлотт Хорнетс" – 80:93
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Сакраменто Кингз" – 107:123
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