НБА. Сакраменто уверенно обыграл Клипперс, Индиана разгромила Даллас

В ночь с 25 на 26 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось 11 матчей.

В одном из матчей "Лос-Анджелес Клипперс" принимал "Сакраменто Кингз".

"Клипперс" в первой четверти, выиграли с разницей в три очка. Но к большому перерыву гости сумели догнать и обойти соперника, доведя разрыв до "+7".

Третью четверть выиграли баскетболисты "Сакраменто Кингз", увеличив разрыв до девяти очков. Заключительная четверть осталась также за гостями, которые в итоге победили с разницей "+16".

Самым результативным игроком матча стал игрок гостей ДеАарон Фокс, набравший 33 очка, сделавший шесть подборов и семь передач. Литовский форвард "Сакраменто Кингз" Домантас Сабонис оформил трипл-дабл: заработал 17 очков, сделал 14 подборов и отдал 11 передач.

Украинский баскетболист Алексей Лень не принимал участия в матче.

Все результаты игрового дня НБА 26 февраля:

"Филадельфия Сиксерс" – "Милуоки Бакс" – 98:119

"Финикс Санз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 123:113

"Индиана Пэйсерс" – "Даллас Маверикс" – 133:111

"Вашингтон Уизардс" – "Кливленд Кавальерс" – 105:114

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Денвер Наггетс" – 103:119

"Атланта Хоукс" – "Орландо Мэджик" – 109:92

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Чикаго Буллз" – 106:114

"Хьюстон Рокетс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 110:123

"Юта Джаз" – "Сан-Антонио Спёрс" – 128:109

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Шарлотт Хорнетс" – 80:93

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Сакраменто Кингз" – 107:123