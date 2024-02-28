Лука Дончич повторил уникальное достижение в НБА

Словенский защитник команды "Даллас Маверикс" Лука Дончич повторил исторический рекорд НБА, набрав в среднем за последние 15 игр 36,7 очка за матч, 10,0 подбора и 10,0 передачи.

Первым и единственным игроком НБА, который поставил такой же уникальный результат, был Оскар Робертсон. Он сделал это в 1961 году, когда играл за "Цинциннати Роялз".

Напомним, Луке Дончичу 25 лет. Последний раз он выходил на игру сегодня, 28 февраля, в составе "Даллас Маверикс" в матче с "Кливленд Кавальерс".