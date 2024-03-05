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Леброн Джеймс набрал свои первые и последние 10 тысяч очков за одинаковое количество матчей

Баскетбол

Баскетболист продолжает покорять рекорды

Леброн Джеймс набрал свои первые и последние 10 тысяч очков за одинаковое количество матчей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрал свои первые 10 тыс. очков ровно за столько же игр, сколько ему потребовалось, чтобы достичь отметки от 30 тыс. до 40 тыс.

Статистика Леброна Джеймса:

От 0 очков до 10 000 — 368 матчей;

10 000 — 20 000 — 358 матчей;

20 000 — 30 000 — 381 матчей;

30 000 — 40 000 — 368 матчей.

Леброн Джеймс первый и пока единственный игрок Национальной баскетбольной ассоциации, кто пробил планку в 40 000 очков за карьеру.

После 63 матчей "озёрники" занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 34 победы при 29 поражениях.

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