Леброн Джеймс набрал свои первые и последние 10 тысяч очков за одинаковое количество матчей

Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрал свои первые 10 тыс. очков ровно за столько же игр, сколько ему потребовалось, чтобы достичь отметки от 30 тыс. до 40 тыс.

Статистика Леброна Джеймса:

От 0 очков до 10 000 — 368 матчей;

10 000 — 20 000 — 358 матчей;

20 000 — 30 000 — 381 матчей;

30 000 — 40 000 — 368 матчей.

Леброн Джеймс первый и пока единственный игрок Национальной баскетбольной ассоциации, кто пробил планку в 40 000 очков за карьеру.

После 63 матчей "озёрники" занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 34 победы при 29 поражениях.