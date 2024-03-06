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Прометей разгромил Арис и вышел в четвертьфинал Еврокубка

Баскетбол
Обновлено

Украинский клуб выиграл все четверти в матче

Прометей разгромил Арис и вышел в четвертьфинал Еврокубка

Фото: prometeybc

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

6 марта состоялся матч первого раунда плей-офф BKT EuroCup в котором "Прометей" сыграл с греческим "Арисом".

"Титаны" мощно начали поединок - 10:2, однако "Арис" достаточно быстро дал ответ. В свою очередь подопечные Ронена Гинзбурга не растерялись и одержали победу в стартовой четверти - 28:17.

Во второй десятиминутке ситуация не изменилась и украинская команда продолжала доминировать, записав и этот отрезок в свой актив.

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После большого перерыва подопечные Ронена Гинзбурга не сбросили обороты и контролировали ход матча.

В итоге, украинская команда выиграла все четверти и победила с общим счетом 95:67.

BKT EuroCup. 1/8 финала.

БК "Прометей" - БК "Арис" (Греция) - 95:67 (28:17, 23:15, 21:18, 23:17).

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