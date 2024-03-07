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Леброн Джеймс: Меня беспокоит голеностоп, но я делаю все что в моих силах

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Баскетболист рассказал о состоянии здоровья

Леброн Джеймс: Меня беспокоит голеностоп, но я делаю все что в моих силах

Фото: USA Today

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс дал комментарий по поводу своих физических кондиций. По словам лидера "озёрников", его немного беспокоит голеностоп.

"Да, меня беспокоит голеностоп. Эта проблема была как до перерыва, так и после. Но я просто делаю всё, что в моих силах… Некоторые игры получаются лучше других. Я совсем не чувствовал этого в матче с "Оклахомой" и не ощущал ничего до четвёртой четверти сегодня. Каждая игра отличается", — сказал Джеймс во время общения со СМИ.

В последнем туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Лейкерс" играли с "Сакраменто Кингз" (130:120).

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