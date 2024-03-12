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Кевин Дюрант может повторить рекорд Леброна Джеймса
Баскетболист проводит серию результативных матчей
Форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант находится в шаге от того, чтобы сравняться со знаменитым баскетболистом Леброном Джеймсом по одному из показателей в Национальной баскетбольной ассоциации.
По данным StatMamba, Дюрант имеет в своём активе четыре игры подряд с как минимум с 35 набранными очками в возрасте 35 лет и больше. Леброн обладает серией из пяти матчей кряду, которую форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" установил в 2022 году.
В следующем матче "Финиксу" с Дюрантом во главе предстоит встреча в регулярном чемпионате НБА с лидером Восточной конференции "Бостон Селтикс".
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