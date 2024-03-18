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Святослав Михайлюк помог Бостону обыграть Вашингтон, Сан-Антонио в овертайме взял верх над Бруклином
Результаты матчей НБА
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В ночь с 17 на 18 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей.
Все результаты игрового дня НБА 18 марта
"Милуоки Бакс" — "Финикс Санз" — 140:129;
"Детройт Пистонс" — "Майами Хит" — 101:104;
"Даллас Маверикс" — "Денвер Наггетс" — 107:105;
"Орландо Мэджик" — "Торонто Рэпторс" — 111:96;
"Вашингтон Уизардс" — "Бостон Селтикс" — 104:130;
"Сан-Антонио Спёрс" — "Бруклин Нетс" — 122:115 ОТ;
"Лос-Анджелес Клипперс" — "Атланта Хоукс" — 93:110.
Отметим, что центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма, провёл на площадке с "Бруклин Нетс" 36 минут и набрал суммарно 33 очка (14 из 26 с игры), сделал 15 подборов, семь результативных передач и семь блок-шотов. Показатель "плюс-минус" центрового по итогам встречи составил "+5".
В матче "Бостон Селтикс" и "Вашингтон Уизардс" украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на площадке 22:35 минуты. За это время он набрал 9 очков, сделал 5 подборов и 5 перехватов. Матч завершился в пользу "Бостона" со счётом 130:104.
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