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Виктор Вембаньяма побил рекорд Шакила О'Нила по блок-шотам в НБА
Игрокам до 20 лет подобного не удавалось совершить
Фото: slamdunk.ru
Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Даллас Маверикс", в котором его команда потерпела поражение со счётом 107:113.
Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 12 очков, 11 подборов, шесть блок-шотов, три результативные передачи и один перехват.
Таким образом, 20-летний баскетболист обошёл Шакила О'Нила (19) и занял чистое первое место в истории лиги по количеству игр как минимум с пятью блок-шотами до 21-летнего возраста — 20.
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