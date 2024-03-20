Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Даллас Маверикс", в котором его команда потерпела поражение со счётом 107:113.

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 12 очков, 11 подборов, шесть блок-шотов, три результативные передачи и один перехват.

Таким образом, 20-летний баскетболист обошёл Шакила О'Нила (19) и занял чистое первое место в истории лиги по количеству игр как минимум с пятью блок-шотами до 21-летнего возраста — 20.