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Майка Коби Брайанта с финала НБА 2009 года выставлена на аукцион

Баскетбол
Обновлено

Тогда Лейкерс одержали победу

Майка Коби Брайанта с финала НБА 2009 года выставлена на аукцион

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Майку легенды "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта продают с аукциона Sotheby's. Болельщики Мамбы могут приобрести его джерси, в котором он играл в первом матче финальной серии НБА 2009 года с "Орландо Мэджик".

В той встрече он набрал 40 очков, сделал восемь передач, восемь подборов, два перехвата и два блок-шота. Команда тогда победила со счётом 100:75, а серию "Лейкерс" выиграли со счётом 4-1.

Лот оценивается от $ 1,5 до $ 2,5 млн. Стартовая цена составляет $ 52 000.

Брайант всю карьеру (1996-2016) выступал за "Лос-Анджелес". Вместе с "озёрниками" он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

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Коби Брайант Лос-Анджелес Лейкерс
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