Майка Коби Брайанта с финала НБА 2009 года выставлена на аукцион

Майку легенды "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта продают с аукциона Sotheby's. Болельщики Мамбы могут приобрести его джерси, в котором он играл в первом матче финальной серии НБА 2009 года с "Орландо Мэджик".

В той встрече он набрал 40 очков, сделал восемь передач, восемь подборов, два перехвата и два блок-шота. Команда тогда победила со счётом 100:75, а серию "Лейкерс" выиграли со счётом 4-1.

Лот оценивается от $ 1,5 до $ 2,5 млн. Стартовая цена составляет $ 52 000.

Брайант всю карьеру (1996-2016) выступал за "Лос-Анджелес". Вместе с "озёрниками" он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

This Kobe Bryant jersey has a current bid of 52,000. Why is that insane to me?



Because it's from two random games where he had 19 and 24 points. Not signed, insignificant games...and it's over 50G's.



The collectibles industry is currently worth 500B and it's only going to get… pic.twitter.com/S9e3y9jiFm