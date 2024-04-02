НБА. Пеликанс не смогли обыграть Санз, Орландо с минимальным счетом обыграл Портленд

В ночь с 1 на 2 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей.

Все результаты игрового дня НБА 2 апреля

"Орландо Мэджик" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" — 104:103.

"Индиана Пэйсерс" – "Бруклин Нетс" — 133:111.

"Шарлотт Хорнетс" – "Бостон Селтикс" — 104:118.

"Детройт Пистонс" – "Мемфис Гриззлиз" — 108:110.

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Финикс Санз" — 111:124.

"Чикаго Буллз" – "Атланта Хоукс" — 101:113.

В однм из матчей "Нью-Орлеан Пеликанс" уступили "Финикс Санз" со счётом 111:124.

Гости захватили лидерство с первой четверти, которую выиграли с преимуществом в 18 очков, к большому перерыву "Санз" выигрывали уже "+20". По ходу второй половины игры "Пеликанс" уступали "-27", в четвёртой четверти смогли сократить это отставание до "-7", но в концовке "Финикс" увеличил отрыв до итоговых 13 очков.

Самым результативным игроком матча стал Девин Букер ("Финикс"), набравший 52 очка, также на его счету три подбора и девять результативных передач.