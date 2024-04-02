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НБА. Пеликанс не смогли обыграть Санз, Орландо с минимальным счетом обыграл Портленд
Результаты матчей НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 1 на 2 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей.
Все результаты игрового дня НБА 2 апреля
"Орландо Мэджик" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" — 104:103.
"Индиана Пэйсерс" – "Бруклин Нетс" — 133:111.
"Шарлотт Хорнетс" – "Бостон Селтикс" — 104:118.
"Детройт Пистонс" – "Мемфис Гриззлиз" — 108:110.
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Финикс Санз" — 111:124.
"Чикаго Буллз" – "Атланта Хоукс" — 101:113.
В однм из матчей "Нью-Орлеан Пеликанс" уступили "Финикс Санз" со счётом 111:124.
Гости захватили лидерство с первой четверти, которую выиграли с преимуществом в 18 очков, к большому перерыву "Санз" выигрывали уже "+20". По ходу второй половины игры "Пеликанс" уступали "-27", в четвёртой четверти смогли сократить это отставание до "-7", но в концовке "Финикс" увеличил отрыв до итоговых 13 очков.
Самым результативным игроком матча стал Девин Букер ("Финикс"), набравший 52 очка, также на его счету три подбора и девять результативных передач.
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