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НБА. Йокич помог Денверу обыграть Сан-Антонио, Голден Стэйт взял верх над Далласом
Результаты матчей НБА
Сегодня, 3 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей.
Все результаты игрового дня НБА 3 апреля
"Торонто Рэпторс" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 111:128.
"Вашингтон Уизардс" — "Милуоки Бакс" — 117:113.
"Майами Хит" — "Нью-Йорк Никс" — 109:99.
"Филадельфия Сиксерс" — "Оклахома-Сити Тандер" — 109:105.
"Миннесота Тимбервулвз" — "Хьюстон Рокетс" — 113:106.
"Денвер Наггетс" — "Сан-Антонио Спёрс" — 110:105.
"Юта Джаз" — "Кливленд Кавальерс" — 113:129.
"Сакраменто Кингз" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 109:95.
"Голден Стэйт Уорриорз" — "Даллас Маверикс" — 104:100.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру центрового "Денвера" Николу Йокича. На его счету 42 очка, 16 подборов и 10 результативных передач. Также стоит упомянуть центрового "Сан-Антонио" Янниса Адетокунбо. Он набрал 35 очков, совершил 15 подборов и отдал 10 передач.
В параллельном матче в американском Сан-Франциско "Голден Стэйт Уорриорз" — "Даллас Маверикс". Победу со счётом 104:100 одержали хозяева площадки.
Первая четверть завершилась с перевесом "Уорриорз" в одно очко, к большому перерыву на табло было равенство — 49:49. В третьей четверти гости вырывались вперёд на 8 очков, но проиграли её "-6". В концовке хозяева позволили "Маверикс" чуть подобраться, но удержали победный счёт.
Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич ("Даллас"), оформивший трипл-дабл. На его счету 30 набранных очков, 12 подборов и 11 результативных передач.
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