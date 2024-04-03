НБА. Йокич помог Денверу обыграть Сан-Антонио, Голден Стэйт взял верх над Далласом

Сегодня, 3 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей.

Все результаты игрового дня НБА 3 апреля

"Торонто Рэпторс" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 111:128.

"Вашингтон Уизардс" — "Милуоки Бакс" — 117:113.

"Майами Хит" — "Нью-Йорк Никс" — 109:99.

"Филадельфия Сиксерс" — "Оклахома-Сити Тандер" — 109:105.

"Миннесота Тимбервулвз" — "Хьюстон Рокетс" — 113:106.

"Денвер Наггетс" — "Сан-Антонио Спёрс" — 110:105.

"Юта Джаз" — "Кливленд Кавальерс" — 113:129.

"Сакраменто Кингз" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 109:95.

"Голден Стэйт Уорриорз" — "Даллас Маверикс" — 104:100.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру центрового "Денвера" Николу Йокича. На его счету 42 очка, 16 подборов и 10 результативных передач. Также стоит упомянуть центрового "Сан-Антонио" Янниса Адетокунбо. Он набрал 35 очков, совершил 15 подборов и отдал 10 передач.

В параллельном матче в американском Сан-Франциско "Голден Стэйт Уорриорз" — "Даллас Маверикс". Победу со счётом 104:100 одержали хозяева площадки.

Первая четверть завершилась с перевесом "Уорриорз" в одно очко, к большому перерыву на табло было равенство — 49:49. В третьей четверти гости вырывались вперёд на 8 очков, но проиграли её "-6". В концовке хозяева позволили "Маверикс" чуть подобраться, но удержали победный счёт.

Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич ("Даллас"), оформивший трипл-дабл. На его счету 30 набранных очков, 12 подборов и 11 результативных передач.